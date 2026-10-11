Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.10.2026 16:59

ABD ordusu, Umman Körfezi'ndeki ticari kargo gemisinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "İran'a yönelik ablukayı ihlal etmeye çalıştığı gerekçesiyle" Umman Körfezi'ndeki ticari kargo gemisini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

ABD ordusu, Umman Körfezi'ndeki ticari kargo gemisinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
[CENTCOM]

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Umman Körfezi'nde Panama bayraklı "M/V Ocean Molica" adlı geminin uyarılara uymamasının ardından "İran'a karşı deniz ablukasını geçmeye çalıştığı" gerekçesiyle hedef alındığı bildirildi.

Geminin arka tarafının hassas mühimmatla vurulduğu ve mürettebata zarar vermeden itiş gücünün devre dışı bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Bu büyük kargo gemisi, İran'daki bir limandan ayrıldıktan sonra bölge sularından geçmeye çalışıyordu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 14 Temmuz'dan bu yana ABD'nin İran'daki limanlara giriş ve çıkışlara yönelik ablukası kapsamında 4 ticari geminin etkisiz hale getirildiği, 135 geminin geri gönderildiği kaydedildi.

Aynı dönemde ABD ordusunun, "İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait milyarlarca dolarlık gölge ağıyla bağlantılı oldukları" gerekçesiyle 10 tankeri imha ettiği belirtildi.

ETİKETLER
ABD İran
Sıradaki Haber
Panama'da depremin ardından "Ulusal Acil Durum" ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:48
Trump: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir
18:13
Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na mühimmat isabet etmesi sonucu yangın çıktı
17:03
BM: Cibuti açıklarındaki gemi kazasında 109 kişi hayatını kaybetti
17:35
Bakan Gürlek: 7 bin 818 operasyon yapıldı, 32 bin 882 şüpheli tutuklandı
16:59
Dışişleri Bakanlığı: Suudi Arabistan’ın egemenliğine desteğimizi yineliyoruz
16:44
MHP Milletvekili Karakoç'un bulunduğu konvoy kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı
SOLOTÜRK'ten Bursa'da gösteri uçuşu
SOLOTÜRK'ten Bursa'da gösteri uçuşu
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ