ABD ordusu, Umman Körfezi'ndeki ticari kargo gemisinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Umman Körfezi'nde Panama bayraklı "M/V Ocean Molica" adlı geminin uyarılara uymamasının ardından "İran'a karşı deniz ablukasını geçmeye çalıştığı" gerekçesiyle hedef alındığı bildirildi.

Geminin arka tarafının hassas mühimmatla vurulduğu ve mürettebata zarar vermeden itiş gücünün devre dışı bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Bu büyük kargo gemisi, İran'daki bir limandan ayrıldıktan sonra bölge sularından geçmeye çalışıyordu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 14 Temmuz'dan bu yana ABD'nin İran'daki limanlara giriş ve çıkışlara yönelik ablukası kapsamında 4 ticari geminin etkisiz hale getirildiği, 135 geminin geri gönderildiği kaydedildi.

Aynı dönemde ABD ordusunun, "İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait milyarlarca dolarlık gölge ağıyla bağlantılı oldukları" gerekçesiyle 10 tankeri imha ettiği belirtildi.