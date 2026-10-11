İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistinli Esirler Medya Ofisi, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde ve çevresindeki bölgelerde evlere baskın düzenleyerek 9 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Batı Şeria'nın Cenin kentinde de çeşitli mahalle ve beldelere baskın düzenleyen İsrail güçleri, eski tutuklular Ahmed Selatına ve Muhammed Nezzal'ın da aralarında bulunduğu 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde ise evlerine baskın düzenlenen 2 Filistinli gözaltına alındı.

El Halil kentinde ise İsrail askerlerinin kentin batısındaki İzna beldesinin girişine yakın bir noktada göz yaşartıcı gaz bombaları attığı, El Halil'in güneybatısındaki Dura kentinin güneyinde bulunan Tabaka köyüne düzenlenen baskında ise 2 genci gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tulkerim kentindeki baskınlarda gözaltına alınan 9 Filistinli arasında eski esirler Mahmud Riyad Furayc, Muhammed Ganım, İslam Muhammed Ebu Semaha, Mustafa Avde ve Ala Şahin'in de bulunduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını artırdı.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonuna göre, söz konusu dönemde saldırıların sayısı 63 bini aştı.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor.

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 9 bin 350 Filistinli tutuklu bulunuyor. Bunlar arasında 350 çocuk ve 90 kadın da yer alıyor.

Söz konusu kuruluşlar, Filistinli tutukluların işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi uygulamalara maruz kaldığını, bu nedenle onlarca tutuklunun hayatını kaybettiğini belirtiyor.