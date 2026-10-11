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Dünya
AA 11.10.2026 13:09

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 74 bin 377'ye yükseldi

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 377'ye, yaralı sayısı 175 bin 398'e çıktı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 74 bin 377'ye yükseldi

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen günlük saldırı ve ihlallerini sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de son 24 saatte hastanelere 7 kişinin cansız bedeni ve 28 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025’ten bu yana İsrail’in saldırılarında 1488 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 281 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Aynı dönemde enkaz altından 836 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 377'ye, yaralı sayısının ise 175 bin 398'e ulaştığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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