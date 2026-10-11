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Dünya
AA 11.10.2026 12:59

Rusya: Odessa'da veri merkezini ve Çernomorsk Limanı'nda bir kuru yük gemisini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa şehrinde bir veri merkezi ile Çernomorsk Limanı'nda askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Rusya: Odessa'da veri merkezini ve Çernomorsk Limanı'nda bir kuru yük gemisini vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki veri merkezlerine, liman altyapı tesislerine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırılarını gece saatlerinde sürdürdüğü belirtildi.

Saldırılar sonucunda Odessa şehrinde Ukrayna ordusu tarafından bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve depolanması amacıyla kullanılan "Tenet" veri merkezinin vurulduğu aktarılan açıklamada, Çernomorsk Limanı'nda askeri amaçlı yük taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı ifade edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin farklı bölgelerde Ukrayna'ya ait 479 İHA'yı imha ettiği bilgisi verildi.

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