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Dünya
AA 11.10.2026 12:10

Trump: Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeyi düşünüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçim için Cumhuriyetçi Parti'nin adaylarına destek konuşması yaparken Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme planından bahsetti.

Trump: Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeyi düşünüyoruz

Trump, Tennessee eyaletinde, ABD Kongresi'ndeki dengeleri değiştirme gücü olan seçim için Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

"Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeyi düşünüyoruz." diyen Trump, konuşmasında zaman zaman İran'la yapılan savaşa değinirken, "İran çok şeytani bir ülke. Terörizmin bir numaralı ülkesi. Eğer nükleerleri olsa çekinmeden kullanırlar." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin İran'a saldırılarında hayatını kaybeden Amerikan askerlerine değindiği konuşmasında, "İran'a karşı savaşta kaybettiğimiz o gençler boş yere ölmediler. Tamamıyla deli birinin veya delirmiş bir grubun nükleer silahlara sahip olmasına izin veremezsiniz." dedi.

İran'ın, ülkedeki ara seçimler öncesinde yeni bir saldırı planlayarak ABD'ye zarar verme isteği taşıyor olabileceğini öne süren Trump, "Bu işi çok çabuk bitirebiliriz. Onlara ne kadar iyi davrandığımı bilmiyorlar." dedi.

Atlantik veya Pasifik Okyanusu için yeni isimler önerdi

Daha önce Meksika Körfezi ve Ontario Gölü'nün isimlerini değiştirme fikrini açıklayan Donald Trump, Tennessee'deki seçim etkinliğinde, ülkenin doğu ve batısındaki okyanuslara da yeni bir isim verme planından bahsetti.

Trump, "Körfezimiz var. Güzel bir gölümüz var. Şimdi birileri, bir nehre ihtiyacınız olduğunu söyledi. Bir nehre, bir okyanusa ihtiyacımız var." diye konuştu.

ABD Başkanı, şaka yapar gibi bir ifade takınarak, "Aklımda ya Atlantik ya da Pasifik vardı. Biz ona Trump Okyanusu ya da Amerika Kıtası Okyanusu diyoruz." ifadelerini kullandı.

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Donald Trump ABD Hürmüz Boğazı
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