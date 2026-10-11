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Dünya
AA 11.10.2026 10:24

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin hasat ettiği zeytinleri çaldı

İşgalci İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeydoğusundaki Muğayyir köyünde Filistinlilere ait arazilerdeki zeytinleri çaldı.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin hasat ettiği zeytinleri çaldı
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, İsrail güçlerinin koruması altında Muğayyir köyü doğusundaki ova bölgesinde bulunan Filistinlilere ait arazilere girerek hasat edilen zeytinleri çaldı.

Ekim ayının başında zeytin hasadının başlamasıyla İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Saldırılarda Filistinli çiftçiler darbediliyor, zeytinliklere girmeleri engelleniyor, ürünleri çalınıyor, ağaçları sökülüyor veya ateşe veriliyor.

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