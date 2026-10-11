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Dünya
AA 11.10.2026 13:12

İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldeleri hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları güneydeki Mansuri ve Kefertebnit beldelerine saldırılar düzenledi.

İsrail topçuları da Mansuri ve Mecdel Zun beldelerini hedef aldı.

İşgalci ⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

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