Açık 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.10.2026 17:00

BM: Cibuti açıklarındaki gemi kazasında 139 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Cibuti açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 139'a yükseldiğini, kayıp sayısının ise 84 olduğunu belirtti.

BM: Cibuti açıklarındaki gemi kazasında 139 kişi hayatını kaybetti

IOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cibuti açıklarında 305 kişiyi taşıyan bir teknenin alabora olduğu aktarıldı.

Kazada 139 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin de kayıp olduğu bildirilen açıklamada, kazanın Cibuti açıklarında meydana gelen "en ölümcül kaza" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kayıpların bulunamamasına ilişkin endişelerin arttığı, Cibutili yetkililerinin arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yerel yetkililerin hayatta kalanlara tıbbi bakım sağladığı bildirilen açıklamada, hayatını kaybedenler için saygın cenaze törenlerinin düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Cibuti Misyon Şefi Alexandre Coissac, "Bu, yıkıcı bir can kaybı." ifadesini kullandı.

Hayatta kalanlar ve sevdiklerini kaybeden veya akrabalarından haber alamayan ailelerle dayanışma içerisinde olduklarını belirten Coissac, "Ekiplerimiz, acil yardım sağlamak için yerel yetkililerle birlikte sahada bulunuyor. Bu trajedi, ekonomik fırsatlar arayan göçmenlerin bu göç koridorunda karşılaştığı tehlikelerin acı bir hatırlatıcısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

IOM'den daha sonra yapılan açıklamada, alabora olan teknenin 9 Ekim gecesi Cibuti'den Yemen'e doğru 305 kişiyle yola çıktığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kazanın Afrika Boynuzu ülkelerinden düzensiz göçmenlerin, Aden Körfezi veya Kızıldeniz’i geçerek Yemen üzerinden Körfez ülkelerine ulaşmaya çalıştığı tehlikeli göç güzergahı olan Doğu Rotası'nda kaydedilen en ölümcül gemi kazalarından biri olduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, "Kimse başka güvenli bir yol olmadığına inanmadıkça böyle bir tekneye binmez. Bu ölümleri normalmiş gibi ele almaya devam edemeyiz. Güvenli ve yasal yollar hayat kurtarır." yorumunda bulundu.

Pope, hükümetlere ve bağışçılara bir sonraki tekne batmadan önce harekete geçmelerini çağrısında da bulundu.

IOM daha önceki açıklamasında, kazada 109 kişinin hayatını kaybettiğini, 116'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu bildirmişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
ABD ordusu, Umman Körfezi'ndeki ticari kargo gemisinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:03
Katil İsrail, Gazze'de telefonların şarj edildiği çadıra saldırdı: 3 ölü
21:38
Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 43 kişi tutuklandı
21:47
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi
20:38
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
20:11
Bakan Memişoğlu: Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir sağlık vizyonu için çalışmaya devam edeceğiz
20:36
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye; hiçbir tehdide, provokasyona ve şantaja boyun eğmeyecektir
SOLOTÜRK'ten Bursa'da gösteri uçuşu
SOLOTÜRK'ten Bursa'da gösteri uçuşu
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ