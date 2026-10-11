Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlıkları, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alarak sivillerin ölümüne, yaralanmasına, ayrıca sivil altyapı ve tesislerin zarar görmesine yol açan menfur saldırılar da dahil olmak üzere, uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden, Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırıları en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Bu saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğu, Suudi Arabistan'ın güvenliğine, istikrarına ve sivillerin emniyetine doğrudan tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, R4 grubu ülkelerin bu saldırıların "hiçbir gerekçeyle haklı çıkarılamayacak veya kabul edilemeyecek tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiğini" bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, R4 grubu ülkelerin Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde; Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak, vatandaşlarının ve mukimlerinin emniyetini korumak amacıyla, bu saldırılara karşı koymak, tehdit kaynaklarını caydırmak ve bunların tekrarlanmasını önlemek için aldığı tüm meşru tedbir ve adımlara verdiği tam destek de dahil olmak üzere, Suudi Arabistan ile dayanışmasını ve desteğini bir kez daha vurguladığı belirtildi.

Grubun, bu saldırıların sonuçlarından, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her türlü olumsuz yansımalarından tamamen Husileri sorumlu tuttuğu kaydedilen açıklamada, saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması talep edildi.

Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi de yaralanmıştı.