AK Parti Sözcüsü Çelik, Husilerin Riyad'daki havalimanına saldırısını lanetledi

Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı bir kez daha hedef alan saldırıları lanetliyoruz. Masum sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bu terör eylemleri, bölgesel barış ile istikrara doğrudan bir suikasttir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır."