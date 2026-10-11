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Gündem
AA 11.10.2026 19:11

AK Parti Sözcüsü Çelik, Husilerin Riyad'daki havalimanına saldırısını lanetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı bir kez daha hedef almasını lanetledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Husilerin Riyad'daki havalimanına saldırısını lanetledi

Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı bir kez daha hedef alan saldırıları lanetliyoruz. Masum sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bu terör eylemleri, bölgesel barış ile istikrara doğrudan bir suikasttir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır."

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Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na mühimmat isabet etmesi sonucu yangın çıktı

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