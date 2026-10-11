Bakan Gürlek: 7 bin 818 operasyon yapıldı, 32 bin 882 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 ayda 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildiğini ve milyarlarca liralık suç varlığına el konulduğunu duyurdu.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz." diyen Bakan Gürlek, operasyonlara ilişkin detayları paylaştı.

Bakan Gürlek, Şubat-Eylül 2026 döneminde, Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda, 81 ilde Cumhuriyet başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet ve Jandarma teşkilatları, MASAK ile VDK Başkanlığı ve ilgili tüm kurumların iş birliğiyle adli soruşturmalar yürütüldüğünü belirtti.

Soruşturmalar kapsamında, 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildi, 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, ⁠32 bin 882 şüpheli tutuklandı ve 15 bin 826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

"2,54 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon euroluk işlem hacmi tespit edildi"

Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve malvarlıklarına da müdahale edildiğini vurgulayan Bakan Gürlek, mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon euroluk işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmalar neticesinde; ⁠piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde, 1,4 milyar TL, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi. 9 bin 30 taşınmaz, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. ⁠803 şirket ve işletmeye adli işlem gerçekleştirildi, ⁠38 bin 58 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke konuldu. 28 bin 245 yasa dışı bahis-kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütü hesaplarına yönelik erişim engeli getirildi.

8 AYDA 81 İLİMİZDE 7.818 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK, MİLYARLARCA LİRALIK SUÇ VARLIĞINA EL KOYDUK! Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda, 81 ilimizde Cumhuriyet başsavcılıklarımız, MİT Başkanlığımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız, MASAK ile VDK Başkanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğiyle Şubat-Eylül 2026 döneminde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında; •⁠ ⁠7.818 operasyon gerçekleştirildi. •⁠ ⁠70.853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. •⁠ ⁠32.882 şüpheli tutuklandı. •⁠ ⁠15.826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve malvarlıklarına da müdahale edildi. Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmalar neticesinde; •⁠ ⁠Piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. •⁠ ⁠1,4 milyar TL, 17 milyon avro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi. •⁠ ⁠9.030 taşınmaz, 1.556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. •⁠ ⁠803 şirket ve işletmeye adli işlem gerçekleştirildi. •⁠ ⁠38.058 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke konuldu. •⁠ ⁠28.245 yasa dışı bahis-kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütü hesaplarına yönelik erişim engeli getirildi. Bu mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, MİT Başkanlığımıza, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, MASAK'a, Vergi Denetim Kuruluna ve emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza ve görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, suç ve suçluyla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz! — Akın Gürlek (@abakingurlek) October 11, 2026

Operasyonlarda görev yapan Cumhuriyet Başsavcılıklarına, MİT Başkanlığına, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarına, MASAK'a, Vergi Denetim Kuruluna ve emeği geçen tüm kamu kurumları ile görevlilerine teşekkür eden Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, suç ve suçluyla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz" mesajını paylaştı.