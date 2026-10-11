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Gündem
TRT Haber 11.10.2026 16:37

Dışişleri Bakanlığı: Suudi Arabistan’ın egemenliğine desteğimizi yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Türkiye olarak, Suudi Arabistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı: Suudi Arabistan’ın egemenliğine desteğimizi yineliyoruz

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 309'a yükseldiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz.

Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir. Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye olarak, Suudi Arabistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz."

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