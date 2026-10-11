İletişim Başkanı Duran'dan Suudi Arabistan'daki saldırılara tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suudi Arabistan’ın Riyad Havalimanı’na gerçekleşen saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetledi.

Duran yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suudi Arabistan’da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum. Bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; kardeş Suudi Arabistan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."