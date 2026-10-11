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Gündem
TRT Haber 11.10.2026 13:44

Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz çocukları tütünün zararlı etkilerinden korumak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır." açıklamasında bulundu.

Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz çocukları tütünün zararlı etkilerinden korumak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından, "Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır" başlığıyla yaptığı paylaşımda, tütün ürünlerinin bıraktığı tahribatın sadece bireysel bir tercih değil toplumun taşıdığı ortak bir yük olduğunu belirtti.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz."

Sigara içmeyen milyonlarca vatandaşın haklı hassasiyetini ve temiz hava hakkını çok iyi bildiklerini vurgulayan Memişoğlu, sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sigara satışı kimlikle olacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sigara satışı kimlikle olacak

Amaçlarının, başta gençler olmak üzere toplumu tütünün yıkıcı etkilerinden korumak, daha sağlıklı ve daha rahat nefes alabilen Türkiye'yi inşa etmek olduğunun altını çizen Memişoğlu, "Unutmayalım, tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir." ifadesini kullandı.

 

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Kemal Memişoğlu Sigara Tütün
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