Bilim olimpiyatlarında tarihi başarı: Türkiye 2026’da 78 madalya kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026'nın olimpiyatlar tarihinde Türkiye'nin en fazla madalya elde ettiği yıl olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bilim olimpiyatları serüveninin 1978 yılında kazanılan tek bir bronz madalya ile başladığını hatırlatan Bakan Kacır, "2026 uluslararası bilim olimpiyatlarında tarihimizde en fazla madalya kazandığımız yıl oldu. Bu yıl 78 madalya kazanan gençlerimiz gururumuz oldu." dedi.

Ülkemizin uluslararası bilim olimpiyatlarına katılımı 1978’de başlamıştı. O yıl bir bronz madalya kazanmıştık. 2026 uluslararası bilim olimpiyatlarında tarihimizde en fazla madalya kazandığımız yıl oldu. Bu yıl 78 madalya kazanan gençlerimiz gururumuz oldu. Son haftalarda; Arnavutluk’un Tiran şehrinde düzenlenen 33. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı’nda öğrencilerimiz, ???? 2 altın madalya ???? 1 gümüş madalya ???? 1 bronz madalya Bosna Hersek’in Saraybosna şehrinde düzenlenen 19. Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı’nda, ???? 1 gümüş madalya ???? 3 bronz madalya Vietnam’ın Hanoi kentinde düzenlenen 19. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı’nda, ???? 2 gümüş madalya ???? 2 bronz madalya ????️ 1 mansiyon ödülü kazandılar. Ülkemizi başarıyla temsil ederek bayrağımızı dalgalandıran gençlerimizi tebrik ediyorum. ???????????? ???? @Tubitak — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) October 11, 2026

Kacır, TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrencilerin son haftalarda düzenlenen uluslararası bilim olimpiyatlarında elde ettiği başarılara işaret ederek, Arnavutluk’un Tiran şehrinde düzenlenen 33. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda öğrencilerin 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığını belirtti.

Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenen 19. Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 gümüş ve 3 bronz madalya, Vietnam'ın Hanoi kentinde düzenlenen 19. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda da 2 gümüş, 2 bronz madalya ve 1 mansiyon ödülü kazanıldığı bilgisini paylaşan Kacır, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek Türk bayrağını dalgalandıran öğrencileri tebrik etti.