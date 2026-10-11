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Gündem
TRT Haber 11.10.2026 13:04

Bilim olimpiyatlarında tarihi başarı: Türkiye 2026’da 78 madalya kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında uluslararası bilim olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu.

Bilim olimpiyatlarında tarihi başarı: Türkiye 2026’da 78 madalya kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026'nın olimpiyatlar tarihinde Türkiye'nin en fazla madalya elde ettiği yıl olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bilim olimpiyatları serüveninin 1978 yılında kazanılan tek bir bronz madalya ile başladığını hatırlatan Bakan Kacır, "2026 uluslararası bilim olimpiyatlarında tarihimizde en fazla madalya kazandığımız yıl oldu. Bu yıl 78 madalya kazanan gençlerimiz gururumuz oldu." dedi.

 

Kacır, TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrencilerin son haftalarda düzenlenen uluslararası bilim olimpiyatlarında elde ettiği başarılara işaret ederek, Arnavutluk’un Tiran şehrinde düzenlenen 33. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda öğrencilerin 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığını belirtti.

Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenen 19. Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 gümüş ve 3 bronz madalya, Vietnam'ın Hanoi kentinde düzenlenen 19. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda da 2 gümüş, 2 bronz madalya ve 1 mansiyon ödülü kazanıldığı bilgisini paylaşan Kacır, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek Türk bayrağını dalgalandıran öğrencileri tebrik etti.

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Altın Gümüş Matematik Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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