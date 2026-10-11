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Gündem
TRT Haber 11.10.2026 12:32

Manisa'da yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekici ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde çekiciyle tur otobüsü çarpıştı.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Manisa'da yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine giden tur otobüsü ve çekicinin karıştığı kaza ihbarı alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır."

"Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çiftçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 37 vatandaşımız yaralanmıştır.

AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin."

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