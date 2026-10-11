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Gündem
AA 11.10.2026 13:25

Turistik Doğu Ekspresi seferleri 21 Aralık'ta başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara hattında 70 sefer gerçekleştireceğini, Ankara-Kars yönündeki seferlerin 21 Aralık'ta, Kars-Ankara yönündeki seferlerin de 23 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonuna ilişkin bilgi verdi.

Demir yolu seyahatini Anadolu'nun tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşturan Turistik Doğu Ekspresi'nin, yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını aktaran Uraloğlu, rotanın gezi amaçlı duruşlarıyla yolculara güzergah üzerindeki şehirleri görme imkanı sunduğuna dikkati çekti.

Turistik Doğu Ekspresi seferleri 21 Aralık'ta başlayacak

Uraloğlu, Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde de İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılacağını belirterek, "Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35'er olmak üzere 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz de 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 dönemlerinde yapılacak. Bireysel yolcularımız için bilet satışlarını 26 Ekim'de başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Biletlerin TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebileceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Trenler, Ankara-Kars yönünde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Tren, yataklı ve yemekli vagonlardan oluşacak. Her yataklı vagonda 10 kompartıman, her kompartımanda 2 yatak bulunuyor. Trenimizde ayrıca bir yemekli vagon da hizmet verecek."

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Abdulkadir Uraloğlu Ankara Kars Turistik Doğu Ekspresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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