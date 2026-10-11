Açık 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.10.2026 20:10

Bakan Memişoğlu: Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir sağlık vizyonu için çalışmaya devam edeceğiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, birlik ve beraberlik içinde, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir sağlık vizyonu için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Memişoğlu: Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir sağlık vizyonu için çalışmaya devam edeceğiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından, 81 ilin il sağlık müdürleriyle bir araya geldikleri İzmir'in Urla ilçesindeki Karantina Adası'nda, 3 gün süren verimli bir istişare ve değerlendirme toplantısını geride bıraktıklarını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, yeni dönem hedeflerini ve saha dinamiklerini istişare etmek üzere yoğun bir çalışma programı yürüttüklerini aktaran Memişoğlu, "Birlik ve beraberlik içerisinde, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir sağlık vizyonu için çalışmaya devam edeceğiz. Sağlıklı bir Türkiye için özveriyle çalışan tüm yol arkadaşlarıma ve emek veren ekibimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER
Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye; hiçbir tehdide, provokasyona ve şantaja boyun eğmeyecektir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:09
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye; hiçbir tehdide, provokasyona ve şantaja boyun eğmeyecektir
19:12
AK Parti Sözcüsü Çelik, Husilerin Riyad'daki havalimanına saldırısını lanetledi
19:10
İletişim Başkanı Duran'dan soykırımcı İsrail'in eli kanlı bakanı Katz'a sert tepki
17:48
Trump: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir
20:03
Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na mühimmat isabet etmesi sonucu yangın çıktı
17:03
BM: Cibuti açıklarındaki gemi kazasında 109 kişi hayatını kaybetti
SOLOTÜRK'ten Bursa'da gösteri uçuşu
SOLOTÜRK'ten Bursa'da gösteri uçuşu
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ