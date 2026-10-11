Açık 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.10.2026 20:08

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye; hiçbir tehdide, provokasyona ve şantaja boyun eğmeyecektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve ülkemizi hedef alan seviyesiz ve hadsiz açıklamaları, İsrail yönetiminin içine düştüğü derin siyasi çaresizliğin ve tükenmişliğin açık bir göstergesidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye; hiçbir tehdide, provokasyona ve şantaja boyun eğmeyecektir

Ayrıntılar geliyor...

Sıradaki Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik, Husilerin Riyad'daki havalimanına saldırısını lanetledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:11
Bakan Memişoğlu: Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir sağlık vizyonu için çalışmaya devam edeceğiz
19:12
AK Parti Sözcüsü Çelik, Husilerin Riyad'daki havalimanına saldırısını lanetledi
19:10
İletişim Başkanı Duran'dan soykırımcı İsrail'in eli kanlı bakanı Katz'a sert tepki
17:48
Trump: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir
20:03
Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na mühimmat isabet etmesi sonucu yangın çıktı
17:03
BM: Cibuti açıklarındaki gemi kazasında 109 kişi hayatını kaybetti
SOLOTÜRK'ten Bursa'da gösteri uçuşu
SOLOTÜRK'ten Bursa'da gösteri uçuşu
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ