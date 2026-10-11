AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye; hiçbir tehdide, provokasyona ve şantaja boyun eğmeyecektir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve ülkemizi hedef alan seviyesiz ve hadsiz açıklamaları, İsrail yönetiminin içine düştüğü derin siyasi çaresizliğin ve tükenmişliğin açık bir göstergesidir" dedi.
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