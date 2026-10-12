Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na yönelik dünkü saldırıda 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

GACA tarafından yapılan açıklamada, dün öğleden sonra Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıya ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
Açıklamada, saldırı sonucunda Pakistan uyruklu bir kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Yaralıların derhal hastaneye kaldırılarak gerekli tıbbi tedavilerinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, saldırı nedeniyle havalimanında maddi hasar meydana geldiği ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, dün yaptığı açıklamada, Riyad’daki Kral Halid Havalimanı 4. Terminali'nin yolcu salonuna mühimmat isabet etmesi sonucu yangın çıktığını duyurmuştu.