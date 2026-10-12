Parçalı Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2026 01:55

Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na yönelik dünkü saldırıda 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na yönelik dünkü saldırıda 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

GACA tarafından yapılan açıklamada, dün öğleden sonra Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıya ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, saldırı sonucunda Pakistan uyruklu bir kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralıların derhal hastaneye kaldırılarak gerekli tıbbi tedavilerinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, saldırı nedeniyle havalimanında maddi hasar meydana geldiği ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na mühimmat isabet etmesi sonucu yangın çıktı
Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na mühimmat isabet etmesi sonucu yangın çıktı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, dün yaptığı açıklamada, Riyad’daki Kral Halid Havalimanı 4. Terminali'nin yolcu salonuna mühimmat isabet etmesi sonucu yangın çıktığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan'daki havalimanlarına düzenlenen 10 saldırıda 19 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:40
Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza
23:58
Antalya'da uçuruma devrilen araçtaki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:28
Suudi Arabistan'daki havalimanlarına düzenlenen 10 saldırıda 19 kişi öldü
23:25
Suudi Arabistan, Kral Fahd Havalimanı'na yeni saldırı düzenlendiğini duyurdu
22:03
Katil İsrail, Gazze'de telefonların şarj edildiği çadıra saldırdı: 3 ölü
21:38
Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 43 kişi tutuklandı
SOLOTÜRK'ten Bursa'da gösteri uçuşu
SOLOTÜRK'ten Bursa'da gösteri uçuşu
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ