Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giden 45 yaşındaki çalıştırıcı, kulüp personeliyle tanıştı.

Erol Bulut’u karşılayan İdari Menajer Volkan Ballı, tesisleri gezdirdi. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına 8 Ağustos Cumartesi günü başlayacak.

Samandıra'da bir araya gelecek olan sarı lacivertliler önce Covid-19 testinden geçecek, sonrasında sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Saat 17.30'da başlayacak çalışmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık olacak.

Fenerbahçe, kamp için 10 Ağustos'ta Topuk Yaylası Tesisleri'ne geçecek. Bu arada Erol Bulut’un yeni teknik ekibinin de kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.