Bundesliga'da fikstür çekildi
Bundesliga'da 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Ozan Kabak'ın takımı Schalke 04, sezonu Bayern Münih deplasmanında açacak.
Bundesliga'da 2020 - 2021 sezonu fikstürü belli oldu. Almanya'da yeni sezon 18 Eylül Cuma günü başlayacak.
Bundesliga'da son sekiz sezonun şampiyonu Bayern Münih, lige evinde oynayacağı Schalke 04 maçıyla merhaba diyecek.
Almanya'da şampiyonluğun güçlü adayları arasında yer alan Borussia Dortmund, ilk haftada Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek.
Bundesliga'da son yıllarda gösterdiği performansla dikkat çeken Leipzig ise, sahasında Mainz ile karşı karşıya gelecek.
Bundesliga'nın 5. haftası, Ruhr derbisine sahne olacak. İki ezeli rakip Borussia Dortmund ile Schalke 04, kozlarını Signal Iduna Park'ta paylaşacak.
Almanya'da "Der Klassiker" olarak adlandırılan Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ise 7. haftada oynanacak.
Bu zor mücadeleye, sezonun ilk yarısında Dortmund ev sahipliği yapacak.
Bayern Münih-Leipzig karşılaşması 10., Leipzig-Borussia Dortmund maçı ise 15. haftada oynanacak.
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