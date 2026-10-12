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Dünya
AA 12.10.2026 04:54

Suudi Arabistan: Her koşulda enerji arzını karşılamayı sürdüreceğiz

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, ülkesinin her koşulda küresel enerji arzını karşılamaya devam edeceğini vurguladı.

Suudi Arabistan: Her koşulda enerji arzını karşılamayı sürdüreceğiz
[Fotograf: AP]

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bin Selman, İtalya ve Nijerya'nın katılımıyla ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen 17. Uluslararası Enerji Forumu (IEF17) Bakanlar Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Bölgede gerilimlerin yaşandığı ve enerji piyasalarının olumsuz etkilendiği bir dönemde gerçekleşen toplantıda konuşan Bin Selman, Suudi Arabistan'ın enerji arzının güvenilirliğini kanıtlama, yatırım yapmayı sürdürme ve zorluklarla mücadele etme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Bakan Bin Selman, Suudi Arabistan'ın her koşulda küresel enerji arzını karşılamaya devam edeceğini vurguladı.

Riyad'ın küresel enerji güvenliğinin başkenti haline geldiğini söyleyen Suudi Bakan, Doğu-Batı petrol boru hattının enerji sisteminin esnekliğini artıran ve Kızıldeniz üzerinden alternatif bir taşıma rotası sunan stratejik bir hamle olduğunu kaydetti.

Bin Selman, enerji güvenliğini sağlamanın uluslararası bir sorumluluk olduğunu ve Suudi Arabistan'ın petrol, gaz, yenilenebilir enerji, nükleer ve jeotermal enerjiyi kapsayan kapsamlı bir yaklaşım benimsediğini ifade etti.

Toplantıya katılan bakanlar ve sektör temsilcileri ise sivil altyapıyı hedef alan saldırıların ardından Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, zirvenin Riyad'da düzenlenmesinin ülkenin krizlere karşı dayanıklılığını gösterdiğini aktardı.

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