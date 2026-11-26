Yapay zeka odaklı yatırımlara ilişkin artan şüpheler nedeniyle teknoloji hisselerinde yaşanan sert hareketler küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın geri dönüşü yapay zeka sektörünün merkezindeki liderlik boşluğuna ilişkin endişeleri yatıştırmış olsa da harcamalar ve artan borçlanma maliyetlerine yönelik kaygılar hala devam ediyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in kamuoyuna yansıyan son gelişmelerin Nvidia'nın yönetim kurulu bağımsızlığı ve "kilit kişi" riskine dair soru işaretleri doğurduğunu belirterek, şirketin kredi notunu negatif izlemeye alması da sektöre ilişkin riskleri ortaya koydu.

Bu gelişmeyle Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,9 değer kaybetti.

ABD'de açıklanan verilerin enflasyonun hızlandığına işaret etmesi sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal sıkılaşmada daha agresif adımlar atabileceğine yönelik endişelerin artması da küresel piyasalarda satış baskısının artmasına neden olan unsurlar arasında yer alıyor.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,2'lik büyüme kaydetmişti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,3 artış kaydetti.

Aylık bazda beklentilere paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 3,2 artması öngörülüyordu. Endeks eylülde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 artmıştı.

Söz konusu gelişmelerle Fed'in aralık ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor, ancak bankanın bu artışı yeterli görüp görmeyeceğine ilişkin belirsizlikler piyasalardaki risk iştahını baskılıyor.

Diğer taraftan ABD yönetimi, imalat sektörlerinde yapısal kapasite fazlası ve üretime ilişkin politikaları nedeniyle Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) de aralarında bulunduğu 14 ekonomiye yönelik ek gümrük vergileri getirilmesini önerdi.

Bu kapsamda Çin'den ithal edilen ürünlerin geneline yüzde 20'ye kadar, tarım ürünleri, ham maddeler, ilaçlar, yarı iletkenler ve sivil havacılık parçaları gibi belirlenen ürün gruplarında ise yüzde 10'a kadar ek gümrük vergisi uygulanması öneriliyor.

Analistler, tarifelerin uygulanması halinde enflasyonist baskıların daha da artabileceğini, bu durumun da teknoloji sektörü başta olmak üzere şirketleri zor durumda bırakabileceğini söyledi.

Öte yandan ABD öncülüğündeki bir konsorsiyum, Rus enerji şirketi Lukoil'in uluslararası iştiraki Lukoil International'ın Rusya dışındaki petrol ve doğal gaz varlıklarını satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bu arada Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, ABD ekonomisinin temel göstergelerinin güçlü olduğunu ve enflasyonun hızlanmadığını söyledi. Piyasalarda aşırı riskten kaçış bulunduğunu belirten Hassett, Fed'in modellerini yeniden değerlendirmesini umduğunu ifade etti.

Fed, yayımladığı Bej Kitap raporunda ülkenin çoğu bölgesinde ekonomik faaliyetin hafif ila ılımlı düzeyde büyüdüğünü, fiyatların ise ılımlı artışını sürdürdüğünü bildirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatırımcıların güvenli liman olarak tahvillere yönelmesiyle dün günü 4 baz puan azalışla yüzde 4,87 seviyesinden kapattı. Altının onsu ise yeni günde yüzde 0,6 artışla 3 bin 596 dolardan işlem görüyor.

Dün Eylül 2025'ten bu yana ilk defa 40 doların altını gören gümüşün onsu da bugün toparlandı ve dünkü kapanışın yüzde 2,1 üzerinde 42 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 103,8 seviyesinde seyrediyor.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırı düzenlemesinin ardından ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 95,7 dolarda seyrediyor.

Bu arada ABD'de Şükran Günü dolayısıyla pay piyasaları ve tahvil piyasalarında işlem gerçekleşmeyecek. ABD'de piyasalar yarın ise yarım gün açık olacak.

New York borsası karışık seyretti

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Micron Technology'nin hisseleri yüzde 4,5 ve Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 2'ye yakın geriledi.

Geçen hafta borsada işlem görmeye başlayan Anthropic'in hisselerindeki üç günlük düşüş ise son buldu. Şirketin hisseleri 82,8 dolarla halka arz değerinin biraz altında kaldı.

New York borsasında dün açılıştan sonra sert düşüşler görüldü. Teknoloji hisselerindeki risklerden dolayı yatırımcıların defansif sektörlere yönelmesiyle borsalardaki düşüşün hızı yavaşladı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Avrupa borsaları negatif seyretti

Avrupa borsaları, küresel ticarete ilişkin endişeler ve teknoloji, bankacılık ve madencilik hisselerindeki satış dalgasının derinleşmesiyle negatif seyretti.

Avrupa'da teknoloji ve yapay zeka bağlantılı şirketler, günün en çok değer kaybedenlerinden oldu. Alman çip üreticisi Infineon'un hisseleri yüzde 6,5 düşerken, Siemens Energy yüzde 4,6 ve Hochtief yüzde 3,4 değer kaybetti.

Öte yandan Almanya ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,1 ile beklentilerin altında büyüdü.

Bu veri Almanya ekonomisinin yavaşladığını ortaya koydu.

Diğer taraftan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 gümrük vergisi uygulanması teklifine gerekçe olarak gösterdiği Avrupa'nın dünya genelinde sanayide kapasite fazlasına yol açtığı iddiasını reddetti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, petrol ve doğal gaz fiyatlarının mevcut seviyelerinde kalması halinde ülkede enflasyonun bankanın öngördüğünden daha düşük bir seviyede zirve yapabileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,81 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,26 geriledi.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları ise ABD'de endeks vadeli kontratlardaki yükselişlerden kaynaklı pozitif etkilerle alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Teknoloji hisselerinde sektörde son dönemde yaşanan kayıpların ardından düşük fiyatları fırsat olarak gören yatırımcıların bu hisselerde alıma geçmesi de Asya borsalarındaki yükselişlerde etkili oldu.

Güney Kore Merkez Bankası, enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde seyretmeye devam etmesi ve güçlü ekonomik büyümenin para politikasını sıkılaştırmaya olanak sağlaması nedeniyle politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,25'e çıkardı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksinde sınırlı bir düşüş öne çıkıyor.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kaybederek 10.655,74 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,80 yükseldi.

Dolar/TL dünü yüzde 0,10 artışla 50,6778'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 50,6800'dan işlem görüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla bugün fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak toplantıda fon meselesine ilişkin son durum hakkında bilgi verecek, basın mensuplarının sorularını cevaplandıracak.

Ayrıca Bakan Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan ön inceleme sonucu, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE mevzuatı kapsamında girişim sermayesi yatırım yükümlülüğü bulunan şirketlerin yalnızca bu yükümlülüklerini karşılamak amacıyla ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirleyeceği kriterlere uygun girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapmaları şartıyla eski finansal tutarlardan yararlanabilmesine karar verdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 puanın destek, 10.800 ve 10.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.