Motosiklette heyecan hız kesmiyor. Milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu Portekiz'de, Deniz Öncü ise Çekya'da yapılacak dünya şampiyonalarında piste çıkacak.

Dünya Superbike, Dünya Supersport ve Dünya Supersport 300 şampiyonalarının heyecanı Portekiz'de yaşanacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda 66 puanla 4. sırada yer alan Toprak Razgatlıoğlu, Algarve Pisti'nde yapılacak üç yarışta da kupa mücadelesi verecek.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ilk ayağın ikinci yarışında birinci olan ve 35 puanla genel klasmanda 2. sırada yer alan Bahattin Sofuoğlu ise aynı pistte birincilik için yarışacak.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda tecrübe kazanan ve 18 puanla 10. sırada yer alan Can Öncü de sezonun üçüncü ayak yarışında Algarve Pisti'nde mücadele edecek.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nın adresi ise 7-9 Ağustos'ta Çekya olacak. Dördüncü ayak yarışında milli sporcu Deniz Öncü de piste çıkacak.

Bu nefes kesecek mücadeleler, TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.