UEFA tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Trabzonspor önümüzdeki sezona odaklandı.

Takımın omurgasını korumak isteyen yönetim yine şampiyonluk için en güçlü aday olmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibinin genç oyuncularına gelen teklifler gelecek sezonun planlamasında büyük önem arz ediyor.

Avrupa'dan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth için bir çok kulüp Trabzonspor'un kapısını çalıyor.

Sörloth'un 6 milyon euroya bonservisini alacak olan Karadeniz ekibi, genç futbolcu için 20 milyon Avro'nun altında bir teklifi kabul etmeyecek.

Norveçli futbolcunun başka bir takıma transfer olması durumunda ise Trabzonspor yine üst düzey bir isimle anlaşmak istiyor.

Bordo mavililer, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için de yine 20 milyon Euro'nun altında teklifleri doğrudan geri çevirecek.