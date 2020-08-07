Süper Lig’de yeni sezon öncesi takımlar transfer çalışmalarına devam ediyor.

Ancak bu kez, futbolculardan çok genç teknik adamlar dikkat çekiyor. Birçok kulüp, futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan ancak teknik direktörlükte kariyerinin başlındaki isimlere yöneldi.

Ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük, Şenol Can ile yola devam etme kararı aldı. 37 yaşındaki genç teknik adam, takımı zorlu maratonda ayakta tutmaya çalışacak.

Hes Kablo Kayserispor, Prosinecki ile yollarını ayırdıktan sonra, Bayram Bektaş’ı takımın başına getirdi. Bektaş, daha önce MKE Ankaragücü ve Göztepe’de de görev yapmıştı.

Ligin bir başka yeni ekibi Hatayspor, Bursaspor’un efsane savunmacılarından Ömer Erdoğan ile yoluna devam edecek. Erdoğan’ın Fatih Karagümrük ile sadece 12 maçlık bir teknik direktör kariyeri bulunuyor. Gençlerbirliği de radikal bir karar alarak, Hamza Hamzaoğlu ile yolunu ayırıp, Mert Nobre ile anlaştı. Nobre, ilk kez teknik direktörlük sınavı verecek.

Bir önemli hamle de Trabzonspor’dan geldi. Bordo Mavili kulüp, yardımcı antrenör ekibinden Eddie Newton ile yola devam kararı aldı.

Newton, ilk teknik direktör sınavını, Ziraat Türkiye Kupası’nda verdi ve önemli bir başarıya imza attı. Aytemiz Alanyaspor da, Erol Bulut'un yerini, Çağdaş Atan ile doldurdu. Çağdaş Atan, Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alıyordu.

Çaykur Rizespor ise Stjepan Tomas’ı takımın başına getirdi. 44 yaşındaki isim, daha önce Antalyaspor’da 8 maçlık deneyim yaşamıştı.