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Türkiye
AA 11.10.2026 20:36

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İtalya'ya seyreden Malta bandralı 110 metre uzunluğundaki tankerin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 6 bin ton bitkisel yağ yüklü 110 metre boyundaki "Ivyan" isimli kimyasal tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle demirledi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 7, Kurtarma 11 römorkörleri ve Tahlisiye 9 can kurtarma botu sevk edildi.

Tanker arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı.

Arızalanan tanker, Küçükçekmece demir sahasında emniyete alınacak.

Öte yandan, arızalanan tankerin karaya çarpmak üzereyken son anda durduğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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