Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'ın Mensah ısrarı sürüyor
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Hes Kablo Kayserisporlu Mensah’ı bir kez daha gündeme aldı. Sarı kırmızılılar, Ganalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Mario Lemina ile yollarını ayıran, Jean Michael Seri’yi bir kez daha kiralamak için girişimde bulunan sarı kırmızılılar, aynı formülü Mensah için de kullanmak istiyor.
Daha önce Mensah’ı bonservisi ile transfer etmek için nabız yoklayan Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Atletico Madrid arasındaki ağır şartlardan dolayı vazgeçmişti.
Teknik heyetin yeni sezonda orta saha rotasyonunda görmek istediği 25 yaşındaki futbolcu için yönetimin Kayseri ekibine kiralama formülünü götürebileceği ifade edildi.
Hes Kablo Kayserispor'un 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ganalı oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı ve Mensah’ı isteyen kulüplere satın alma opsiyonunu da ilave ettirmek istediği belirtildi.
Etiketler: Galatasaray MensahSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 17:45
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