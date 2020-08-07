Mario Lemina ile yollarını ayıran, Jean Michael Seri’yi bir kez daha kiralamak için girişimde bulunan sarı kırmızılılar, aynı formülü Mensah için de kullanmak istiyor.

Daha önce Mensah’ı bonservisi ile transfer etmek için nabız yoklayan Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Atletico Madrid arasındaki ağır şartlardan dolayı vazgeçmişti.

Teknik heyetin yeni sezonda orta saha rotasyonunda görmek istediği 25 yaşındaki futbolcu için yönetimin Kayseri ekibine kiralama formülünü götürebileceği ifade edildi.

Hes Kablo Kayserispor'un 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ganalı oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı ve Mensah’ı isteyen kulüplere satın alma opsiyonunu da ilave ettirmek istediği belirtildi.