Beşiktaş, golcü arayışlarına hız verdi. Siyah beyazlıların, bu bölge için iki yeni aday üzerine yoğunlaştığı ifade edildi.

Adaylardan ilki geçtiğimiz senelerde de adı Beşiktaş’la anılan İtalyan golcü Mario Balotelli.

Brescia ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan 30 yaşındaki golcü için siyah beyazlı yönetimin temas halinde olduğu belirtildi.

Beşiktaş’ın, Şampiyonlar Ligi’nde oynama ihtimali olmasından dolayı teklife sıcak bakan Balotelli’nin durumunun ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

Siyah beyazlıların diğer golcü adayı ise Benficalı Haris Seferoviç.

2024’e kadar Portekiz ekibiyle sözleşmesi bulunan İsviçreli oyuncu için kiralama yöntemi düşünülüyor.

3 sezondur Portekiz Ligi'nde oynayan ve toplamda 43 gole imza atan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 9 kez rakip ağları sarstı.

Benfica’nın, Seferoviç'i 1 yıllığına kiralamak istediği öğrenilirken, Beşiktaş hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Hem Balotelli hem de Seferoviç isimlerine Sergen Yalçın’ın sıcak baktığı belirtilirken, deneyimli teknik adamın en kısa zamanda bu bölgeye takviye yapılmasını istediği gelen haberler arasında.