Cibuti açıklarında batan teknede ölen 139 kişi arasında çocuklar da var

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), içinde 305 kişinin bulunduğu teknenin perşembe gecesi Cibuti'den Yemen'e giderken Obock liman kenti yakınlarında alabora olduğunu ve yaklaşık 82 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Hayatta kalanlara tıbbi destek sağlanıyor

IOM'un Cibuti misyon şefi Alexandre Coissac, trajediyi başka bir yerde yeni bir hayat arayan göçmenlerin karşılaştığı tehlikelerin acı bir hatırlatıcısı olarak nitelendirdi. Kurum, Afrika Boynuzu'ndan on binlerce göçmenin her yıl güvenlik ve iş için Körfez ülkelerine ulaşma umuduyla bu tehlikeli yolculuğa çıktığını ifade etti.

Örgüt, 30 cesedin daha bulunmasının ardından pazar günü ölü sayısını 109'dan 139'a güncelledi. Coissac, bunun yıkıcı bir can kaybı olduğunu belirterek, "Düşüncelerimiz hayatta kalanlar ve sevdiklerini kaybeden veya akrabalarından haber alamayan ailelerle birlikte." dedi. Yerel yetkililer hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenlerken, tamamı Etiyopya vatandaşı olan hayatta kalanlara tıbbi bakım imkanı sunuluyor.

Yemen'deki iç savaş göçü durdurmuyor

Yemen, on yılı aşkın süredir devam eden yıkıcı bir iç savaşın pençesinde bulunuyor. Bu çatışmaya ve daha geniş bölgede artan istikrarsızlığa rağmen göçmenler, yoksulluk, güvensizlik ve iklim değişikliğinin artan etkileri nedeniyle Babülmendep Boğazı'nı geçerek Yemen'e gitmeye devam ediyor. IOM, 10 Eylül'den bu yana Yerinden Edilme Takip Matrisi'nin Etiyopya'dan Cibuti'ye 20 binden fazla hareket gözlemlediğini bildirdi.

IOM, Obock'taki müdahale merkezinde hayatta kalanlardan 64'üne sağlık hizmeti ve aileleriyle yeniden iletişim kurmaları için destek sağladığını duyurdu. BM ajansı, göçmenlere yardım etmek ile karada ve denizde ölümleri önlemek için yerel yetkililerle yakın işbirliği içinde çalıştığını ekledi.

Aynı rotada ölümler artıyor

IOM istatistiklerine göre, 2025 yılında aynı rotayı kullanan 900'den fazla göçmen öldü veya kayboldu ve bu yolculuğu deneyen insan sayısında yüzde 18'lik bir artış yaşandı. Mart 2026'da perşembe günküne benzer bir olayın ardından dokuz kişi hayatını kaybetmiş ve 45 kişi kaybolmuştu.

BM mülteci örgütü geçen ay yaptığı açıklamada, Yemen'deki çatışmaların ülke genelinde 130 binden fazla insanı yerinden ettiğini belirtti. Husiler ile Suudi destekli Yemen hükümeti arasındaki iç savaştan kaçan binlerce Yemenli Cibuti'ye sığındı. Eski bir Fransız sömürgesi olan küçük Cibuti ülkesi, Aden Körfezi'nde Yemen'in tam karşısında yer alıyor.