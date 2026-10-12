104 yaşındaki kaplumbağa ameliyat olacak

Gus'ın yaşadığı müzenin yöneticisi Jeff Gray, mesane taşı ameliyatı olacağının duyurulmasından bu yana geçen iki hafta içinde kaplumbağaya yüzlerce mektup, geçmiş olsun kartı ve sanat eseri gönderildiğini belirtti.

Müzenin sosyal medya hesapları da Kanada'nın ve dünyanın dört bir yanından binlerce destek mesajı aldı.

Gray, insanların Gus ile nesillere yayılan evrensel bir bağ kurduğunu belirterek, "Çocukken Gus'ı ziyaret edenler şimdi kendi çocukları ve torunlarıyla geri dönüyor. Bu nostaljiyi yaşayabilmek ve paylaşabilmek insanlarda gerçekten yankı uyandırıyor." dedi.

Dünyanın en yaşlı gopher kaplumbağası

1922 yılında yumurtadan çıktığına inanılan Gus, dünyanın bilinen en yaşlı gopher kaplumbağası. Eski bir müze müdürünün onu 1942 yılında Florida'dan 5 dolara satın almasından bu yana Doğal Tarih Müzesi'nin bir parçası. Ziyaretçiler, hava sıcak olduğunda çimenlikte, soğuk veya yağmurlu olduğunda ise kapalı alanda Gus'ın günlük yürüyüşlerine katılabiliyor.

Gus'ın yürüyüşleri sadece yerel halkın değil, Maine'den ve hatta Almanya'dan gelen değişim öğrencilerinin bile ilgisini çekiyor. Onu ilk kez gören ziyaretçiler, Gus'ın çilek, marul ve muz yemesini hayranlıkla izleyerek ameliyatı için iyi dileklerde bulunuyor.

Tıbbi ilerlemeler kabuğunun delinmesini önledi

Veteriner ekibi, Gus'ın mesane taşını ilk olarak 2009 yılında fark etmişti. Son yapılan taramalar, taşın büyüdüğünü ve çevre dokulara baskı yapmaya başladığını gösterdi.

Müze yöneticisi Gray, 2009'da bu taşı almak için kabuğun matkapla delinmesi gerektiğini ancak günümüzde ilerleyen veteriner cerrahisi sayesinde taşın Gus'ın bacağında açılacak küçük bir kesi ile alınabileceğini açıkladı.

Kaplumbağa şu anda herhangi bir ağrı belirtisi göstermese de, müdahale edilmemesi halinde taşın diğer organlara baskı yaparak rahatsızlık vereceğinden endişe ediliyor.

Esaret altında uzayan bir ömür

Yabani hayatta gopher kaplumbağaları genellikle 60 yıl civarında yaşıyor. Doğal yaşam alanlarında araç çarpması ve insan müdahalesi gibi nedenlerle ömürleri kısalırken; esaret altında sağlanan güvenli ortam, düzenli beslenme ve veteriner bakımı Gus'ın ömrünü önemli ölçüde uzattı.

Yüz yaşın üzerindeki bir sürüngende ameliyatın bazı riskler taşıdığını kabul eden müze yetkilileri, mesane taşı operasyonlarının diğer gopher kaplumbağalarında başarılı olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu belirtiyor.

Gus'ın genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu vurgulayan ekip, bu operasyonun ona sağlıklı ve rahat bir gelecek sunmak için en iyi seçenek olduğuna inanıyor.