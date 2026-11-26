İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 askerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdiğini açıkladı.
24 Kasım günü eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetleri'ne ait bir adet AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramış, helikopterde görevli Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ şehit olmuştu.