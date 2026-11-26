Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 2026 yılının son toplantısı için bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geliyor.

Zirvenin öncelikli gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreci.

10 Ağustos’ta Meclis’ten geçen Çerçeve Yasa’nın uygulama süreci ile Hakurk’ta terör örgütü PKK tarafından boşaltılan 14 barınma merkezine ilişkin MİT ve TSK’nın saha raporları değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca İran-ABD hattındaki tıkanma, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik saldırılar, Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da ele alınacak.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de masaya yatırılacağı zirvenin ardından yazılı bildiri yayımlanacak.