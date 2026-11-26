Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Giza kentinin El-Verrak bölgesindeki çevre yolunun üst kesiminde meydana gelen yangının sonuçlarına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, petrol yüklü tankerde çıkan yangında ölenlerin sayısı 31'e, yaralananların sayısı 21'e yükseldi.

Bu arada, Mısır Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Başsavcı Muhammed Şavki'nin onlarca can kaybının yanı sıra 27 binek aracı ve motosikletin tamamen yanmasına neden olan yangınla ilgili derhal soruşturma başlatılması talimatı verdiği belirtildi.