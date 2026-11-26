İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin buradaki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği Ceylan Kaya'nın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Deniz Sözen, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Burcu Özberk, Murat Başoğlu, Ufuk Gündoğdu ve Onur Yüksel hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Öte yandan soruşturmada Burak Yeter de gözaltına alındı.

Gözaltı süresi uzatılan şüpheliler İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayadan, Cansu Taşkın, Özden Cerrahoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Seher Grothe Sevdişan, Saghar Shojaeı, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve İlknur Şahin ile gözaltına alınan Burak Yeter'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, "Şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli dün gece Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi vermiş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.