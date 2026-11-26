İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır, 1.423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.

Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Ankara İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."