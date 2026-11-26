Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 primle 5 bin 820 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 5 bin 818 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 223 liradan, cumhuriyet altını 40 bin 522 liradan satılıyor.

Dün Eylül 2025'ten bu yana ilk defa 3 bin 500 doların altını gören ve daha sonra 3 bin 574 dolarda dengelenen altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 568 dolarda seyrediyor.

ABD'de dün açıklanan büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek PCE, ülkede enflasyonun hızlandığını ortaya koydu.

Söz konusu veriler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarında daha agresif davranabileceği endişelerini artırırken, bu durum dolara talebin artmasına ve altın fiyatları üzerindeki satış baskısının devam etmesine neden oldu.

Fed'in aralık ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor, ancak Bankanın bu artışı yeterli görüp görmeyeceğine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Bu arada, ABD'de bugün Şükran Günü dolayısıyla pay piyasaları ve tahvil piyasalarında işlem yapılmayacak. ABD'de piyasalar yarın ise yarım gün açık olacak.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.