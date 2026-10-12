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Dünya
The Guardian 12.10.2026 08:21

Trump bu kez de Atlantik veya Pasifik okyanusunun adını değiştirmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, 2028 yılında görevden ayrılmadan önce bir okyanusun ve bir nehrin adını değiştirmek istediğini belirtti. Cumartesi günü Tennessee eyaletinin Clarksville kentinde düzenlenen bir mitingde konuşan Trump, Atlantik veya Pasifik Okyanusu'nu "Trump Okyanusu" veya "Amerika Okyanusları" olarak adlandırmayı düşündüğünü açıkladı.

Trump bu kez de Atlantik veya Pasifik okyanusunun adını değiştirmek istiyor

Trump, İngiliz kaşif Henry Hudson'a olan hayranlığı nedeniyle Hudson Nehri'nin adını değiştirmek istemediğini söyledi.

Ayrıca, son üç seçimde büyük farkla kazandığı Mississippi eyaletini sevdiğini belirterek Mississippi Nehri'nin adını da değiştirmeyeceğini ifade etti.

Trump, "Körfezimiz var, güzel bir gölümüz var ve şimdi birisi 'Bir nehre ihtiyacınız var' dedi," diyerek nehir ve okyanusların isimlerini değiştirme planlarına açıklık getirdi.

"Hudson Nehri'nin adını değiştirmek istemiyorum. Henry Hudson uzun zaman önce o nehirde iyi bir iş çıkardı. Mississippi'nin adını da değiştirmiyorum. Mis'i seviyorum... O eyaleti büyük bir farkla kazandık."

Daha önce de coğrafi isimleri değiştirmişti

Trump, ikinci döneminin başlarında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirmişti. Bu hamlesi Meksika ile diplomatik gerilime yol açmıştı.

Ayrıca, bu yıl ABD ile Kanada arasındaki ticaret anlaşmasının son anda çökmesinin ardından Ontario Gölü'nün adını da Amerika Gölü olarak değiştirmişti.

Bu değişikliklerin ardından Google ve Apple, harita uygulamalarında isimleri resmi olarak güncelledi.

Sosyal medyada tepkiler gecikmedi

Trump'ın coğrafi isimleri değiştirme odaklı açıklamaları, sosyal medyada hem alay konusu oldu hem de eleştirildi.

Birçok kişi, mitingde siyasi kampanyalar yapmak yerine sadece kendini ön plana çıkardığını ve isim değişikliklerine bu kadar odaklanmasının anlamsız olduğunu savundu.

Bazı kullanıcılar ise "Sırada Dünya'nın adını Gezegen Trump yapmak var" şeklinde espirili yorumlar yaptı.

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