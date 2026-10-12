Yeni rapora göre İngiltere Avrupa Birliği'ne hızlı giriş yapabilir

Raporda Finlandiya'nın hızlı katılımı emsal gösterildi ve yeniden katılıma yönelik son zamanlardaki yüksek kamuoyu desteğine dikkat çekildi.

Avrupa Parlamentosu'nun önde gelen bir üyesi de dahil olmak üzere üst düzey isimler tarafından desteklenen rapora göre, İngiltere tek bir parlamento dönemi içinde Avrupa Birliği'ne hızlı bir şekilde geri dönebilir.

Finlandiya örneği ve siyasi irade

Avrupa yanlısı kampanya grubu Best for Britain tarafından hazırlanan raporda, 1990'ların ortasında üç yıldan kısa bir sürede Avrupa Birliği'ne katılan Finlandiya örneğinin, halihazırda yüksek derecede bir uyum varsa sürecin hızlı olabileceğini kanıtladığı belirtildi.

Ancak araştırmacılar, Başbakan Andy Burnham'ın İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne yeniden katılmasına açık kapı bırakmasının ardından, her iki tarafta da güçlü bir siyasi irade olması gerektiği konusunda uyardı.

Başbakan geçen ay İşçi Partisi'nin yıllık konferansında, İngiltere'yi bloka daha da yakınlaştıracak seçenekleri değerlendireceğini açıkladı ve Avrupa Birliği'ne yeniden girişin İşçi Partisi'nin bir sonraki seçim manifestosuna dahil edilebileceğini öne sürdü.

Burnham'ın açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de aralarında bulunduğu bazı Avrupa Birliği liderleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yeniden katılım desteği en yüksek seviyede

Anket uzmanı Profesör Sir John Curtice kısa süre önce yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ne yeniden katılma desteğinin yüzde 61 ile Brexit oylamasından bu yana en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'ne yeniden katılma girişimi bir dizi müzakere gerektiriyor.

Anlaşmaya varıldıktan sonra, üyeliğin blokun mevcut üyeleri tarafından oybirliğiyle onaylanması ve ardından ulusal parlamentolarda onaylanması gerekiyor.

Raporda, Finlandiya örneğinin, yüksek derecede mevcut uyum ve güçlü siyasi irade olduğunda sürecin çok daha hızlı olabileceğini kanıtladığı belirtildi. Çalışma, İngiltere'nin Hindistan ile ticaret görüşmelerinin üç yıldan fazla, toplam 40 ay sürdüğünü vurguladı.

Olası engeller aşılabilir

Raporda, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerin tek para birimini kullanmadığına dikkat çekilerek, İngiltere'nin Euro'ya ve pasaportsuz seyahat bölgesi Schengen'e katılıp katılmayacağı gibi bir dizi olası engelin aşılabileceği tespit edildi.

Raporu yöneten eski İngiltere ticaret bakanlığı yetkilisi Oliver Nicholls, hiçbir ülkenin halihazırda yakından uyumlu olan ve Avrupa Birliği değerlerini paylaşan eski bir üye olarak bu yoldan yürümediğini söyledi. Nicholls, siyasi irade ile İngiltere'nin tek bir parlamento içinde masaya geri dönebileceğini belirtti.

Bu görüş, İngiltere-Avrupa Birliği Parlamenter Ortaklık Asamblesi başkanı Avrupa Parlamentosu Üyesi Sandro Gozi tarafından da desteklendi.

Gozi, eski bir üye olarak ve düzenleyici çerçevenin büyük bir kısmı halihazırda mevcutken, İngiltere'den gelecek bir başvurunun tek bir parlamento içinde gerçekleştirilememesi için şahsen hiçbir ciddi neden görmediğini söyledi.

Eski bir üst düzey Avrupa Komisyonu yetkilisi olan Sir Jonathan Faull, raporu memnuniyetle karşıladı ve Brexit tartışmasına ölçülü ve faydalı bir katkı olduğunu söyledi.

Faull, on yıllarca süren üyeliğin izini taşıdığı için İngiltere'nin herhangi bir yeniden katılım görüşmesine benzersiz bir konumda gireceğini belirterek, takvimin her iki taraftaki siyasi iradenin netliğine ve sürekliliğine bağlı olacağını sözlerine ekledi.