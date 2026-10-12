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Dünya
CNN International 12.10.2026 08:30

Fransa'da bir müze daha soyuldu: İki Renoir tablosu çalındı

Yerel yetkililer, geçen ay Fransa'nın güneyindeki bir müzeden çalınan iki Renoir tablosunun bulunduğunu ve olayla bağlantılı altı kişinin tutuklandığını açıkladı.

Fransa'da bir müze daha soyuldu: İki Renoir tablosu çalındı

Renoir Müzesi'ne ev sahipliği yapan Cagnes-sur-Mer kasabasının belediye başkanı Bryan Masson, tabloların ve şüphelilerin izini süren soruşturma ekiplerini tebrik eden bir açıklama yayımladı.

Ancak açıklamada, eserlerin nasıl bulunduğuyla ilgili ayrıntılara yer verilmedi. Kayıp olan iki tablonun "Madame Colonna Romano'nun Portresi" (Portrait of Madame Colonna Romano) ve "Kuyudaki Genç Kadın" (Young Woman at the Well) olduğu belirtildi.

Soygun üç dakikadan kısa sürdü

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, hırsızlar geçen ayki soygunda bir çiti kesip pencereden içeri girerek ilk etapta dört değerli Renoir tablosunu çaldı.

Ancak kaçarken eserlerden ikisini geride bıraktılar. Bölge savcılığı, tüm soygun operasyonunun üç dakikadan kısa sürdüğünü ve Cagnes-sur-Mer'deki Renoir Müzesi'nde yer alan en değerli eserlerin hedef alındığını kaydetti.

Olayın ardından faillerin yakalanması için ülke çapında geniş çaplı bir arama başlatılmıştı.

Güvenlik zafiyeti tartışmaları yeniden gündemde

Bu hırsızlık vakası, geçen yıl Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaşanan büyük çaplı kraliyet mücevherleri soygununun acı anılarını yeniden canlandırdı.

Olay, Fransa'nın dört bir yanına dağılmış irili ufaklı pek çok kültürel miras alanı için daha iyi güvenlik önlemleri alınması ve daha fazla finansman sağlanması yönündeki çağrıları da yeniden alevlendirdi.

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