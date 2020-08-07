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Kayserispor teknik direktörünü buldu
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Bayram Bektaş ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi imzaların pazartesi günü atılacağı öğrenildi.
Hes Kablo Kayserispor, genç teknik adam Bayram Bektaş ile el sıkıştı.
Bektaş, yeni sezonda Hırvat çalıştırıcı Robert Prosinecki'den boşalan teknik direktörlük görevine getirildi. Anlaşmanın 3 yıllık olduğu bilgisine ulaşıldı.
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