Pandemi sonrası savunmada büyük zafiyet yaşayan Trabzonspor öncelikle defansı güçlendirmeyi planlıyor. Bu mevkii içen en güçlü aday Arjantinli stoper Ezequiel Garay.

Trabzonspor, son olarak Valencia forması giyen ve bonservisi elinde olan Garay için sakatlık araştırmasına başladı.

Bordo-mavili kulübün, uzun süren sakatlığının ardından fiziksel çalışmalara başlayan Tangocu'nun raporlarını beklediği ve gelecek sonuca göre girişimlere başlayacağı iddia edildi. Transferi özellikle teknik direktör Eddie Newton'ın çok istediği de ifade edildi.

Bordo mavililer Fenerbahçe'ye giden Novak'ın yerine de sol bek arayışına girdi.

Bu bölge için bir yerli bir de yabancı iki isimle görüşmeler sürüyor.

Orta alana da 2 takviye düşünen yönetim ve teknik heyet Sosa'nın durumuna göre bu sayıyı artıracak.

NDiaye'nin yeni sezon için kiralanması düşünülmüyor ancak bu sezon Beşiktaş forması terleten Elneny'nin ismi gündemde. Kanatlar için de yine çok yönlü futbolcular transfer edilmeye çalışılıyor.