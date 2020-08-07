Londra Maratonu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Korona virüs salgının nedeniyle daha önce 4 ekim'e ertelenen Maraton ile ilgili organizasyonun direktörü Hugh Brasher açıklamada bulundu.

Covid-19 tedbirleri doğrultusunda yarışa sadece elit atletlerin katılacağını söyleyen Brasher, diğer sporseverin ise evlerinden mücadele edebileceğini duyurdu.

Organizasyon direktörü, 26 nokta iki millik sanal bir maraton olacağını ifade etti.

Dünyanın en ünlü maratonlarından olan, ortalama 40 bin katılımcının yer aldığı Londra maratonu, her sene nisan ayında yapılıyordu.

Pandemi nedeniyle New York, Berlin, Boston maratonları iptal edilirken, Londra ise tarihinde ilk kez ertelendi.