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Beşiktaş Basketbol Takımından iki transfer
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu De'Jon Davis'i ile genç oyuncu Eray Akyüz'ü transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki basketbolcu De'Jon Davis'i ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Bandırma Basketbol'da forma giyen 20 yaşındaki oyun kurucu Eray Akyüz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
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