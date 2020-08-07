TFF 1. Lig play-off müsabakaları sonucunda 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlı takımın taraftarları, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Taraftarlar, Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde 1926 yılında kurulan takımlarının Süper Lig'e renk katacağına inanıyor.

Fatih Karagümrük Kulübünü ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlı takımı kutladı.

Erdem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabında Fatih Karagümrük'ü tebrik ettiğini hatırlattı.

"Burada herkesin ne kadar neşeli ve mutlu olduğunu gözlemlemek benim için ayrı bir mutluluk. Sosyal medya ile ilgili düzenleme gelene kadar hepimiz sosyal medya hesaplarımızı dondurmuştuk. Sosyal medya düzenlemesini TBMM'de yaptıktan sonra konuyla ilgili ilk tweet, tam da Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'e yükselmesiyle liderimiz tarafından atıldı. Buradan tekrar o tweet'i okumak istiyorum. Devlet Bahçeli Beyefendi; 'Zafer ayında zaferle Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.' Bizim için Fatih Karagümrük bir sevda. Liderimizin İstanbul'a geldiği zaman ziyaret ettiği tek kulüp. O açıdan Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'e yükselmesi çok büyük bir gurur. Tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Buradaki yükselişin sürmesini temenni ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Vefa Stadı Müdürü Bilik: Kalıcı başarı için yeni bir stat ve tesis gerekli

Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarını oynadığı Vefa Stadı'nın müdürü Ümit Abdullah Bilik, kalıcı başarılara ulaşabilmek için yeni tesis ve stat inşa etmeleri gerektiğini aktardı.

Bilik, Karagümrük semtinde yer alan ve tarihi bir geçmişi bulunan Vefa Stadı'nın hem kulüp hem de taraftarlar için önemine dikkat çekti.

"Kulübün tesis ve stat sorunu var. İstanbul'un göbeğinde harika bir arazimiz var. Buranın uzun süre kiralanması konusunda girişimlerimiz mevcut. Devletimiz arazi noktasında yardımcı olursa, bunu finanse edecek gücümüz var. Yeni bir stat ve tesis, başarılarımızın kalıcı olması için gerekli. Bu noktada devlet büyüklerimizin yardımlarını talep ediyoruz. Onların bize yardımcı olacakları konusunda inancımız tam."

[Fotoğraf: AA]

Ümit Abdullah Bilik, kırmızı-siyahlı takımın Süper Lig'e renk katacağının altını çizdi.

"Takımımızın bu sene geldiği noktada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Başkanımız Süleyman Hurma'ya da ayrı bir teşekkür etmem gerek. Burası ufak bir semt. Burada insanların bu takımla ilgili birliktelikleri çok uzun zamanlara dayanıyor. Hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. Hepsi bu takımı kendilerinin bir parçası olarak görüyor ve mutluluk duyuyor. Geldiğimiz nokta rüya gibi bir şey. Hedeflerimizin içinde Süper Lig'de kalıcı olmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmek var. İnşallah emeklerimizin karşılığını yeni başarılarla taçlandırıp, bu güzide kulübümüzün hak ettiği yerde mücadele etmesini sağlayacağız."

[Fotoğraf: AA]

Karagümrük esnafı, Süper Lig'de kalıcı olacaklarına inanıyor

Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde esnaflık yapan kırmızı-siyahlı taraftarlar, Süper Lig'de ses getireceklerine ve kalıcı olacaklarına inanıyor. Terzi Emre Kahveci, köklü bir kulüp olduklarını belirtti.

Börekçi Semih Çelebi ise, Süper Lig'e 36 yıl sonra yükseldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Seyyar satıcı Ümit Aktaş, Vefa Stadı'ndan ayrılmak istemiyor

Kırmızı-siyahlı takımın maçlarında amigoluk yapan seyyar satıcı Ümit Aktaş, iç saha maçlarının Vefa Stadı'nda oynanmasını istediklerini kaydetti. Aktaş, Fatih Karagümrük'ün büyük bir camia olduğunun altını çizdi.

[Fotoğraf: AA]

Hüseyin Demirci: Evimin balkonuna numaralı tribün diyorlar

Vefa Stadı'nın kapalı tribününün karşısında bulunan bir apartmanda oturan Hüseyin Demirci, evinin balkonunun numaralı tribün olarak adlandırılmasının hikayesini şöyle anlattı:

"Karşı tarafta yer alan kapalı tribünden 'kırmızı-siyah' tezahüratı yapılıyor. İlk başta bunu anlamadık. Daha sonra bağırmamızı söylediler. Onlar siyah biz ise kırmızı dedik. Bu şekilde buranın adı numaralı tribün olarak kaldı. Burası 40 senelik bir bina. Bu balkondan sürekli maçları seyrediyoruz. Misafirlerimiz bizi yalnız bırakmıyorlar. Salgın sürecinde seyircisiz oynanan maçlarda buradan takımı hep destekledik. Fatih Karagümrük bizim aşkımızdır. Başkanımız ve yönetimimiz özveriyle çalışıyor. Taraftar potansiyelimiz çok yüksek. Dünya'nın hiçbir yerinde bu şekilde bir stat yok. Ambiyansı ve tarihi var. İnşallah stadımız yenilendikten sonra burada daha güzel maçlar seyredeceğimize inanıyoruz."

Karagümrük semtinde esnaflık yapan Mehmet Keskin, 1926 yılında kurulan kırmızı-siyahlı takımın 100. yılında şampiyon olmasını istediklerini dile getirdi. Keskin, uzun yıllar önce kurdukları Süper Lig'e yükselme hayalinin gerçekleştiğini vurguladı.