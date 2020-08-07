Monaco Kulübü, Demokratik Kongo asıllı Fransız stoper Disasi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için bonuslarla 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Kariyerine Paris Kulübünde başlayan 22 yaşındaki Disasi, 2016'da transfer olduğu Reims ile geçen sezon 32 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.