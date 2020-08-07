Haber Giriş: Kaynak: AA
Başakşehir Robinho'ya veda etti
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcu Robinho için veda mesajı yayımladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılından bu yana takımın formasını giyen Robinho’nun sözleşmesinin sona erdiği bildirildi.
Açıklamada, "Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.— İstanbul Başakşehir #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) August 7, 2020
https://t.co/9fJR8mAkfG pic.twitter.com/iSjOyxjfKc
Etiketler: Medipol Başakşehir RobinhoSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 16:33
Sıradaki Haber
Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz