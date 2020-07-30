Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1'lik eşitlikle sona eren karşılaşmada Fatih Karagümrük, seri penaltı atışları sonucu Adana Demirspor'u 6-5 mağlup ederek önümüzdeki sezon için adını Süper Lig'in 21 takımı arasına yazdırdı.

İstanbul ekibi, 40. dakikada Çağrı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

69. dakikada Adana Demirspor, Dibba'nın attığı golle skora denge getirdi: 1-1.

Maçın normal süresi 1-1 sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmadı.

[Fotoğraf: AA]

Seri penaltı atışlarında Adana Demirspor'a 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.

Öte yandan Fatih Karagümrük, 2020/21 sezonunda Süper Lig'deki 6. İstanbul takımı olarak mücadele edecek.

Erdoğan, Fatih Karagümrük takımını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.