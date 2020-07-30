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CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti
[Fotoğraf: Arşiv]
Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti.
Trabzonspor bu sezon Avrupa kupalarına katılamayacak.
CAS'ın verdiği karar sonrası Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına Beşiktaş katılacak. Galatasaray da UEFA Avrupa Ligi ön elemesi oynayacak.
Etiketler: son dakika CAS TrabzonsporSon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 18:36
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